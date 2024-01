Uma carreta tombou na PR-092, no trecho entre Wenceslau Braz a Siqueira Campos, Norte Pioneiro paranaense, na manhã deste sábado (27).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), unidade operacional de Siqueira Campos, a Scania com placas de Chapadão do Sul/MS, acoplada com semi reboque era conduzida por um homem de 35 anos que não se feriu no acidente. O condutor fez o teste do etilômetro com resultado 0,00 mg/l (negativo para álcool).

O acidente foi registrado no KM 268 mais 400 metros. Do sinistro resultou em danos no veículo.