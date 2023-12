Com o feriadão de final de ano, os motoristas precisam se programar para evitar filas e congestionamentos nas rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No Paraná, segundo a corporação, a saída para o Natal deve ser mais tranquila e pulverizada. “O motorista poderá encontrar mais lentidão na volta do feriado do ano novo, quando a maioria das pessoas que saíram no Natal e Ano Novo se concentram nesta data”, informou a PRF.

Veja os melhores horários para viajar pelo Paraná no Natal, segundo a PRF:

22/12 – antes das 14h e após 22h

23/12 – antes das 6h e após 14h

25/12 – antes das 14h e após 22h

26/12 – antes das 6h e após 10h

A orientação da PRF ainda é de que os motoristas verifiquem, antes de sair de casa, as condições das rodovias do Paraná. Acesse o link e se inscreva no canal do WhatsApp da PRF.