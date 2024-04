O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, realizou nesta segunda-feira, 1º de abril, a Operação Insensibilis, que culminou na prisão preventiva de 28 integrantes pessoas, todos integrantes de facção criminosa que atua a partir de presídios – 20 dos requeridos inclusive já se encontravam detidos. Também foram cumpridas ordens de busca e apreensão nas cidades de Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibaiti, Loanda, Londrina, Santa Cecília do Pavão e Santo Antônio da Platina.

A investigação do MPPR trata de desarticular o grupo criminoso, que atua com células específicas, para ilícitos diversos, como jogo do bicho e tráfico de drogas, agindo na Cadeia Pública de Cornélio Procópio. Dos investigados, 17 exerciam funções de liderança na facção. Os demais, além de aderirem aos propósitos e ditames do grupo criminoso, auxiliavam no financiamento, contribuindo com a compra de drogas e participação no jogo do bicho.

Foram apreendidos celulares, porções de crack, haxixe e cocaína, anotações e R$ 23.121,75 em espécie. As prisões e buscas foram executadas com apoio de agentes da Polícia Militar do Paraná (18° Batalhão da Polícia Militar do Paraná, Agência Local de Inteligência do 18º BPM, 2º BPM, 5º BPM e 3° Companhia Independente da PM) e da Polícia Penal do Paraná (Setor de Inteligência e do Setor de Operações Especiais).

A Operação Insensibilis foi assim nomeada em razão da incapacidade dos investigados em mensurar as consequências negativas de seus atos criminosos. As ordens judiciais foram deferidas pelo Juízo da Vara Criminal de Cornélio Procópio.