Após bater o recorde de público na Praia de Caiobá, em Matinhos, no litoral do Paraná, a cantora Simone Mendes comemorou nas redes sociais a ida de mais de 152 mil pessoas, que é quatro vezes maior do que a quantidade de moradores da cidade.

“Fomos recorde de público em Matinhos/PR, que noite incrível com vocês meus amores! Cantaram todas junto comigo. Que alegria! Já estou ansiosa para voltar. Até a próxima!”, disse a cantora.

A ‘coleguinha’ fez a multidão cantar em uníssono os grandes sucessos de sua carreira, com músicas como Daqui pra Frente, Erro Gostoso e Dois Fugitivos. “Foi muito amor envolvido. Eu pisei nesta terra e recebi uma enxurrada de amor, de carinho. Esse povo é maravilhoso. Eu estou muito feliz de sair daqui sabendo que veio recorde de público”, comemorou a cantora.