Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante nesta quinta-feira (2) após abandonar cinco cães em um terreno baldio de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Ela confessou o abandono e foi multada, podendo ainda ser condenada a até 5 anos de prisão.

O setor de Zoonoses e Bem-Estar da Vigilância em Saúde de Paranavaí recebeu a informação de que um grupo de cachorros havia sido abandonado no Jardim Oásis na noite de quarta-feira (1). Ao chegar no local para verificar a situação, a equipe da Vigilância encontrou uma cadela e quatro filhotes que, segundo informações de moradores das proximidades, foram deixados em um terreno baldio por uma pessoa que dirigia um veículo.

A equipe reconheceu os animais por conta de uma denúncia de maus tratos feita dias antes. Foi solicitado então o apoio da Guarda Municipal e as equipes do município foram até a residência da proprietária dos animais, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. A mulher confirmou que os animais eram seus e que tinham sido abandonados por ela mesma.

Os animais foram recolhidos e encaminhados para avaliação veterinária, enquanto que a mulher foi presa em flagrante e encaminhada até a Delegacia de Polícia. Ela foi multada e vai responder pela “Lei Sansão” (Lei nº 14.064/20), e pode ser penalizada com um período de 2 a 5 anos de prisão.