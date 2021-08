Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher identificada como Sandra Pedroso, de 47 anos, foi brutalmente assassinada a machadadas na noite desta sexta-feira (20) pelo próprio companheiro, com quem convivia há cerca de 10 anos. O caso aconteceu na rua Tupi, região da Vila Americana, em Andirá, no norte pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 22h duas pessoas procuraram a PM e informaram que um homem havia ferido gravemente a esposa com golpes de machado. Logo após, o autor do crime, um homem de 51 anos, foi até o Pelotão e relatou aos policiais que havia matado a esposa.

A PM foi até a casa da vítima e a encontrou caída na rua, toda ensanguentada e sem sinais vitais. Uma equipe de socorro foi acionada e constatou o óbito de Sandra Pedroso.