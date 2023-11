Uma mulher identificada como Carolina R. N, de 25 anos, foi esfaqueada na manhã deste sábado (18), na Vila Coelho, em Santo Antônio da Platina/PR, e morreu no Pronto-Socorro Municipal.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão, já desmaiada, com muito sangue ao redor. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 12h10.

O marido da vítima informou à polícia que a mulher teria discutido com um homem, que pegou uma faca na residência do casal e desferiu um golpe nas costas de Carolina. O suspeito fugiu após o crime.

A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho. A arma do crime não foi localizada e o suspeito continua foragido.