Uma mulher foi prensada por uma carreta na manhã desta quarta-feira (17), no cruzamento da avenida Paulo Pompéia Coutinho com a rua Dr. Yolando Baptista, no Jardim Pompéia, em Jacarezinho.

Segundo informações preliminares, a carreta seguia pela avenida e tentava fazer a conversão para a rua quando atingiu a vítima.

Um bombeiro em horário de folga prestou os primeiros socorros à vítima. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para o atendimento à ocorrência. A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.