Na noite de sexta-feira (15), por volta das 21h20, a Polícia Militar prendeu uma mulher em flagrante pelo crime de descaminho em Ibaiti/PR. A ação aconteceu no Terminal Rodoviário da cidade, após denúncias informando que uma passageira estaria transportando drogas em um ônibus.

A equipe realizou a abordagem da mulher e os policiais localizaram em suas malas 234 aparelhos celulares, 80 perfumes, quatro receptores de TV e R$971 em dinheiro. A mercadoria, sem a devida documentação fiscal, caracterizava o crime de descaminho.

A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa, juntamente com a mercadoria apreendida.

Caminhão roubado é encontrado durante a operação

Durante o retorno à delegacia, os policiais avistaram um caminhão da marca Iveco abandonado às margens da BR-153. Ao verificar as placas, a equipe constatou que o veículo havia sido roubado no mesmo dia 15 de março.

Em contato com a seguradora do veículo, um guincho foi enviado para o local para transportar o caminhão até a Delegacia de Polícia de Ibaiti. Após as devidas providências, o veículo será restituído ao seu proprietário.