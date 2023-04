De acordo com a PRE, o Fiat/Argo, com placas de Belo Horizonte/MG, trafegava pela rodovia no sentido de Joaquim Távora a Carlópolis, e ao atingir o km 32 mais 800 metros capotou à margem esquerda da rodovia, base de seu sentido de tráfego.

A condutora foi socorrida e encaminhada para o hospital municipal de Joaquim Távora, com ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PRE, o perfil da pista onde ocorreu o acidente é de curva aberta em declive.