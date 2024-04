Uma mulher morreu na tarde de ontem (20) em um acidente com arma de fogo em sua residência no bairro Água do Jaú, em Cambará.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que não teve sua identidade revelada, estava limpando um dos quartos da casa quando encontrou uma arma de fogo (calibre 12). Ao tentar manusear a arma, ela disparou acidentalmente, atingindo seu rosto.

O filho da vítima, que estava presente na casa, acionou a Guarda Municipal, que por sua vez, repassou a informação para a Polícia Militar. Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou a mulher caída ao chão com parte da cabeça mutilada.

O investigador de plantãobfez contato com a perícia e o IML, que compareceram ao local para realizar os procedimentos cabíveis. A área foi isolada pela PM e pela GM até a chegada das equipes especializadas.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.