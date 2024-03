Uma mulher morreu na noite do último sábado (23) após pedir ajuda em uma residência situada ao município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h00 os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher havia entrado em óbito na região da Vila Operária. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a solicitante, esta passou a relatar que estava em sua casa quando uma mulher chegou ao local pedindo ajuda. Ao perceber que a vítima passava mal, a solicitante e seu filho tentaram socorrer a mulher, mas ela acabou morrendo no local. Em contato com familiares, estes relataram que a mulher tinha problemas de saúde.

Frente aos fatos, o local foi isolado, mas devido a não haver indícios de crime, o corpo da vítima foi recolhido pela funerária e encaminhado ao hospital onde a médica plantonista atestou a morte natural.

