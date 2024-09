Duas mulheres que ofereceram orações roubaram R$ 11 mil de um casal de idosos em Ramilândia, Oeste do Paraná, segundo informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

As mulheres teriam se identificado como religiosas e ingressado na residência com o pretexto de fazer orações aos idosos, mas furtaram dois cartões em nome das vítimas. Junto desses objetos estavam as senhas bancárias do casal.

A pedido das mulheres, o casal de idosos entregaram também documentos pessoais. Enquanto uma das suspeitas prosseguia com as orações, a outra roubava os documentos, cartões e senhas.

Com posse dos cartões, das senhas e dos documentos de identificação do casal de idosos, as mulheres fizeram compras em seis lojas de Medianeira, também no Oeste do Paraná, e tentaram realizar empréstimos bancários.

O casal de idosos percebeu as movimentações suspeitas na conta bancária e resolveu cancelar os cartões. As vítimas também fizeram um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Polícia Civil de Matelândia.

Segundo as vítimas, as mulheres dirigiam uma caminhonete prata, com placas de Maringá, antes de se apresentarem para fazer as orações ao casal de idosos.

Até o momento de fechamento dessa matéria, as mulheres não foram localizadas pela Polícia Civil.