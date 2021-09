Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho e o Senai concluíram nesta quinta-feira (09) o curso de Eletricidade Básica Residencial, realizado na unidade móvel do Senai que está na cidade.

Foram 12 formandos que agora têm mão de obra qualificada e devidamente diplomada para atuar em empresas ou como autônomos em um ramo de grande demanda no mercado.

Vale lembrar que amanhã já tem início de Instalação de Alarmes CFTV e Porteiro Eletrônico e ainda existem três vagas em aberto. O curso será concluído neste mês e a idade mínima para participar é 14 anos.

Todos os cursos ofertados pelo município em parceria com o Senai vem de uma análise criteriosa das vagas de trabalho que frequentemente surgem em Jacarezinho e que apresentam maior dificuldade em serem preenchidas pela escassez da mão de obra qualificada.