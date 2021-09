Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho, através da secretaria municipal de Saúde, promoveu durante este mês ações referentes ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio e cuidados com a saúde mental.

Foram palestras e outras iniciativas sempre no intuito de despertar a atenção da população para o tema e dar apoio a quem enfrenta problemas relacionados.

Destaque para os eventos no Sesc, voltado ao público do EJA e grupo de idosos, e também para na JBS, para funcionários da empresa.