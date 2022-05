Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prêmio principal do concurso 5864 da Quina foi conquistado por um bolão feito em Nova Fátima, no Norte Pioneiro do Paraná. O sorteio foi realizado pela Caixa na noite desta sexta-feira (27). Os vencedores devem receber R$ 6.126.829,84 pelo acerto dos cinco números.

A aposta vencedora é de um bolão composto por quatro cotas. A cidade de Nova Fátima tem aproximadamente 8 mil habitantes. Veja os números sorteados:

33 – 54 – 65 – 71 – 74

Na quadra, 52 jogos acertaram, sendo três deles também paranaenses. Dois deles foram feitos em Curitiba, capital do Estado, e uma em Loanda, no noroeste. Neste caso, o prêmio é de R$ 8.985,28.

Com três acertos foram 4.772 apostas, que levaram R$ 93,24. Já com dois, existem 130.012 apostas ganhadoras que embolsam R$ 3,42.