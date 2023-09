Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada deste domingo (10), por volta das 01h10 no km 121,5 da BR-153, Município de Ibaiti/PR, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionados para atender um grave acidente de trânsito.

O caminhão, com placas de Criciúma/SC, carregado com 20.000 kg de açúcar mascavo seguia sentido Ibaiti / Ventania, quando o motorista perdeu o controle do veículo, saindo da pista e posteriormente tombando.

Com a violência do impacto, o veículo ficou totalmente destruído e o motorista, um homem de 22 anos entrou em óbito no local.

Equipe do Corpo de Bombeiros, Perícia Científica e IML, compareceram ao local para levantamento de dados e remoção do corpo, respectivamente.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e remeterá à autoridade policial.