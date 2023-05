Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a um acidente na noite do último domingo (9), por volta das 23h, na rodovia PR-439, km 45+100, no município de Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com as informações coletadas no local, o acidente foi um tombamento envolvendo um único veículo, um caminhão Scania, com placas de Dionísio Cerqueira-SC, que transportava uma carga de alho de 25 toneladas. O condutor do veículo, de 23 anos e natural de Florianópolis-SC, sofreu lesões médias e foi encaminhado ao hospital de Santo Antônio da Platina/PR.

O teste do etilômetro não foi realizado no condutor devido ao seu estado de saúde. A pista estava em boas condições, a velocidade no local era controlada por placas e havia um trecho proibido para ultrapassagem. O veículo trafegava sentido Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina, quando perdeu o controle e tombou no lado esquerdo da pista.

A carga de alho ficou sob a responsabilidade do proprietário. O veículo foi liberado para a empresa JJ Pronta Resposta, indicado pelo proprietário do caminhão. A polícia realizou os procedimentos no local e o trânsito foi liberado após a retirada do veículo.