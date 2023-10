Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão bitrem tombou na PR-092, no trecho que liga Wenceslau Braz/PR a Arapoti/PR, no início da noite domingo (29), e deixou uma pessoa ferida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 18h30, no Km 251+500 metros. O caminhão, um Volvo/FH, placas de Araranguá-SC, transportava farelo de soja e tombou na pista.

O condutor do caminhão, um homem de 26 anos, foi socorrido pela ambulância do município e encaminhado ao Hospital de Wenceslau Braz com ferimentos leves.

O trânsito no local foi parcialmente interditado até a remoção da carga e dos veículos.

A PRE investiga as causas do acidente.