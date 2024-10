Na tarde da última terça-feira, 1º de outubro, um caminhão Scania P 320 tombou no km 34+500 da PR-218, entre Carlópolis e Joaquim Távora, por volta das 18h30. O motorista, de 58 anos, saiu ileso do acidente, e o teste de etilômetro realizado no local indicou que ele não havia consumido álcool.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão, que possuía placas de Quatiguá, seguia no sentido Carlópolis-Joaquim Távora quando tombou na margem direita da rodovia. A equipe que atendeu a ocorrência informou que o trecho onde ocorreu o acidente é caracterizado por ser reto e plano.

Apesar do incidente, não houve grandes impactos no tráfego da região. O veículo foi rapidamente removido, liberando a via para a circulação normal dos demais veículos.