Um caminhão tombou na manhã de sábado (1º) na PR-272, no km 115+200m, próximo ao município de Ibaiti. Felizmente, o acidente não resultou em feridos.

O condutor do veículo, de 29 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou a presença de álcool no sangue.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão, que transportava madeira de eucalipto, tombou à margem direita da rodovia por volta das 9h40.

A carga foi transbordada e o veículo foi guinchado para fora da pista. A equipe da PRE permaneceu no local até a liberação total da via, que ocorreu por volta das 18h30.