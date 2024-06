Um acidente de trânsito tipo tombamento foi registrado na madrugada desta quinta-feira (13) na PR-436, em Ribeirão do Pinhal/PR. O fato aconteceu por volta das 3h30, no km 60+100, e envolveu um caminhão, com placas de Bandeirantes-PR.

O condutor do veículo, de 45 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Bandeirantes/PR.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão trafegava no sentido entroncamento da PR-439 a Ribeirão do Pinhal quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e tombou às margens da pista.

A PRE precisou interditar parcialmente a pista para a remoção do veículo e da carga. O trânsito fluiu em meia-pista até a normalização da situação.

As causas do acidente estão sendo investigadas