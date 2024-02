Duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 17h20 desta quarta-feira (14), na PR-435, entre Ibaiti e Congonhinhas.

De acordo com a PRE, o veículo VW/CrosFox com placas de Curitiba/PR, transitava pela rodovia ao atingir o Km 36 + 950 m, acabou se envolvendo no sinistro, tipo capotamento, em uma curva acentuada, cujo veiculo parou com as rodas para cima e as margens esquerda do sentido de transito. O tempo estava chuvoso com a pista molhada.

O condutor de 31 anos e o passageiro de 68 tiveram ferimentos leves. O condutor passou pelo teste de etilômetro com reaulstado 0,00 mg/l (sem álcool).