Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente automobilístico ocorrido no último sábado (27), no KM 101 da PR-272, entre as cidades de Ibaiti e Figueira, no Norte Pioneiro do Paraná, mobilizou o Corpo de Bombeiro e a Brigada Comunitária de Ibaiti, com o apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações dos bombeiros, o acidente foi uma saída de pista seguida de capotamento em uma ribanceira, próximo ao distrito da Amorinha, e envolveu um Fiat/Uno. Duas pessoas ficaram gravemente feridas.

As equipes de resgate prestaram os primeiros socorros no local e posteriormente encaminharam as vítimas ao Hospital Municipal de Ibaiti. A identidade dos feridos não foi divulgada até o momento.

O Corpo de Bombeiro Militar e a Brigada Comunitária de Ibaiti atuaram rapidamente no local para garantir a segurança das vítimas e evitar possíveis complicações decorrentes do acidente.