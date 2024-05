Um grave acidente na PR-961, próximo ao km 1+300, em Conselheiro Mairinck, na madrugada do último sábado (11), resultou em um óbito e dois feridos. O acidente envolveu um carro e uma moto que colidiram com cavalos soltos na pista.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro, um GM/Celta, placas de Conselheiro Mairinck-PR, era conduzido por uma mulher de 33 anos, que sofreu ferimentos leves. A passageira do carro, uma menina de 14 anos, também teve ferimentos leves e ambas foram socorridas ao Hospital de Conselheiro Mairinck.

A moto, uma Honda/CG 150 Titan, placa de Sorocaba-SP, era conduzida por um homem de 18 anos, que não possuía carteira de habilitação. Ele sofreu ferimentos graves e foi socorrido ao hospital local e transferido para Jacarezinho, mas não resistiu e faleceu posteriormente. A passageira da moto, uma menina de 16 anos, teve ferimentos leves e também foi socorrida ao Hospital de Conselheiro Mairinck.

Animais soltos na pista

A

causa do acidente foi a colisão com cavalos que estavam soltos na pista. O proprietário compareceu ao local e relatou que os animais estavam no pasto de um imóvel rural próximo e provavelmente saíram para a rodovia por conta das condições precárias da cerca.

Investigação

A polícia está investigando o caso e as causas do acidente. O condutor da moto, por não possuir CNH e a moto ter pendências de licenciamento, foi notificado pelas infrações de trânsito cometidas.

Eutanásia do cavalo

Após avaliação de um técnico veterinário, o cavalo atropelado que permaneceu nas proximidades da pista precisou ser sacrificado devido aos graves ferimentos que sofreu no acidente.