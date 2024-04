Um homem foragido da Justiça com nove mandados de prisão em aberto foi morto em confronto com equipes do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da Polícia Civil de Jacarezinho na tarde de ontem, quinta-feira (25). A ação aconteceu na cidade de São José da Boa Vista.

Segundo a PCPR, o indivíduo era considerado de alta periculosidade e respondia por crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Em 2018, ele já havia entrado em confronto com policiais, atirando contra os agentes e fugindo em seguida.

Na quinta-feira, os policiais civis localizaram a residência do foragido e tentaram abordá-lo. No entanto, o suspeito reagiu apontando uma arma longa para a equipe. Os policiais revidaram a agressão e o indivíduo foi alvejado.

O socorro médico foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma arma de fogo, munições, estojos de munição e uma quantidade de drogas foram apreendidas com ele.

Nenhum policial ficou ferido na ação.

O GDE da PCPR segue investigando o caso e não descarta a realização de novas prisões relacionadas ao caso.