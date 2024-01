A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por violência doméstica e dano ao patrimônio público, na tarde de terça-feira (9), em Santo Antônio da Platina.

Segundo informações da PM, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade. No local, os policiais encontraram um homem já detido por populares, que segundo testemunhas, seria o autor das agressões.

O homem foi preso e colocado no camburão da viatura policial. No entanto, ele começou a desferir golpes contra a viatura, com chutes e cabeçadas, durante todo o percurso do local onde foi detido até a chegada na Delegacia.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil pelos crime de violência doméstica e dano ao patrimônio público.