Uma idosa, de 76 anos, perdeu mais de R$10 mil após cair no golpe do “bilhete premiado” na quarta-feira (21), em Bandeirantes, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi abordada por um casal que disse ter o bilhete e precisar de ajuda com uma quantia em dinheiro. Em troca, os suspeitos prometeram devolver uma quantidade ainda maior à vítima, mas a enganaram.

A mulher contou que após a abordagem saiu dizendo que ia chamar o marido, mas retornou com outro homem. Os suspeitos levaram a vítima a uma agência bancária e depois se deslocaram até Cornélio Procópio para realizar mais saques.

Após conseguirem aplicar o golpe do bilhete premiado, os criminosos fugiram. Até o momento, ninguém foi encontrado. A vítima foi orientada quanto às providências a serem tomadas.