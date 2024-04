Um acidente envolvendo três veículos foi registrado no fim da tarde de ontem (5), na PR-218, em Guapirama/PR. A colisão deixou um motociclista ferido.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 17h10, no km 52+120m da rodovia. Uma caminhonete Fiat Strada, com placas de Guapirama-PR, trafegava pela via quando colidiu com uma motocicleta Honda CG 150, com placa de Ourinhos-SP. Na sequência, a motocicleta ainda atingiu um caminhão Ford Cargo, com placas de Bandeirantes-PR.

Vítimas

O condutor da caminhonete, um homem de 50 anos, não se feriu. O motociclista, um homem de 65 anos, sofreu ferimentos médios e foi encaminhado ao Hospital de Guapirama. O condutor do caminhão, um homem de 32 anos, também não se feriu.

Teste do bafômetro

O condutor da caminhonete foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou em 0,07 mg/l, valor abaixo do limite legal de 0,34 mg/l. O condutor da motocicleta não foi submetido ao teste devido ao seu estado de saúde. O condutor do caminhão não apresentou sinais de embriaguez.

Causas do acidente

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela PRE. A pista da PR-218 no local do acidente é simples, com faixa dupla contínua, e a velocidade permitida é de 60 km/h. O tempo no momento do acidente era bom.