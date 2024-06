Um motociclista de 28 anos foi encaminhado ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina/PR após sofrer uma queda na tarde desta segunda-feira (17). O acidente aconteceu na PR-439, na altura do km 56+600, próximo ao cruzamento com a PR-436.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima, identificada como M.A.S., conduzia uma motocicleta Yamaha MT03 com placa de Santo Antônio da Platina-PR quando perdeu o controle do veículo e caiu na pista.

As causas do acidente estão sendo investigadas.