Na noite de ontem (15), um acidente na PR-218, próximo ao km 96, em Ribeirão do Pinhal, deixou um homem ferido e outro preso por embriaguez ao volante.

O condutor de um GM Vectra, de 36 anos, estava parado na rodovia no sentido Nova Fátima-Ribeirão do Pinhal com seu veículo quebrado. Um caminhão VW/24.280, conduzido por um homem de 31 anos, colidiu na lateral do carro, causando danos materiais.

Após o acidente, o caminhoneiro tentou fugir do local, mas foi detido pela Polícia Militar próximo ao km 93 da mesma rodovia.

O teste do bafômetro realizado no condutor do Vectra deu negativo para consumo de álcool, enquanto o teste do caminhoneiro resultou em 0,68 mg/L, confirmando a embriaguez ao volante. Diante dos fatos, o caminhoneiro foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.