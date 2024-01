Um acidente envolvendo uma carreta e uma picape Fiat Toro deixou um ferido na manhã desta terça-feira (30), na PR-218, entre Ribeirão do Pinhal e Nova Fátima, no norte pioneiro do Paraná.

Segundo informações apuradas pela imprensa, o motorista da carreta teria perdido o controle da direção do veículo, que antes de sair da pista atingiu a picape, que seguia no sentido contrário. O condutor da carreta não se feriu.

A motorista da picape, Raquel Loman, 39 anos, residente em Santo Antônio da Platina, milagrosamente teve apenas escoriações. A Fiat Toro ficou destruída.

As causas do acidente ainda são investigadas.