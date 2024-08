Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 8h10, na PR-092, KM 249+400, entre Wenceslau Braz e Arapoti, resultou na morte de uma pessoa.

A colisão frontal envolveu um Ford Fiesta Flex e um caminhão Mercedes Benz. O condutor do Fiesta, de 64 anos, residente em Cambará, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

O motorista do caminhão, de 56 anos, morador de Wenceslau Braz, saiu ileso do acidente. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Dinâmica do acidente

De acordo com as informações colhidas no local pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o relato do motorista do caminhão, o Ford Fiesta seguia no sentido Wenceslau Braz-Arapoti quando, por motivos ainda não esclarecidos, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão que seguia no sentido oposto.

As causas do acidente estão sendo investigadas