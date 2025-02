O prefeito de Jacarezinho e presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Norte Pioneiro (Cisnorpi), Marcelo Palhares, reuniu prefeitos da região em assembleia nesta sexta-feira (07) para discutir melhorias na saúde pública. O encontro, realizado no auditório do SEBRAE, resultou na aprovação da ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com a criação de quatro novas bases na região.

O projeto técnico, elaborado com base em um estudo de casos, prevê a implantação de duas Unidades de Suporte Avançado (USA) – Santo Antônio da Platina e outra em Siqueira Campos, e duas Unidades de Suporte Básico (USB) – Ribeirão Claro e Pinhalão. Para viabilizar a iniciativa, já foi pleiteada uma emenda parlamentar de R$ 2,3 milhões pelo deputado federal Pedro Lupion.

Além da ampliação do SAMU, a assembleia abordou a atuação multifinalitária do Cisnorpi, que agora expande sua atuação para além da saúde. A principal estratégia do consórcio é centralizar processos de licitação para os municípios, garantindo economia na compra de produtos e serviços.

Outro ponto aprovado foi a atualização do valor per capita do serviço, medida essencial para garantir o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem e valorizar os profissionais da área.

O evento contou com a presença do presidente da Amunorpi, Regis Siqueira Rodrigues, do diretor executivo do Consórcio Paraná Saúde, Carlos Roberto Kalckmann Setti, da chefe de Divisão Técnica do Cisnorpi, Gisele Gomes de Oliveira Pena, além de prefeitos e lideranças regionais.

Marcelo Palhares destacou os avanços do consórcio e reforçou a importância da união entre os municípios para fortalecer a saúde pública.

“Renovamos a frota do SAMU com novas ambulâncias, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento à população. Agora, nosso compromisso é continuar trabalhando em conjunto para aprimorar os serviços de saúde e oferecer condições cada vez melhores à população do Norte Pioneiro”, afirmou.