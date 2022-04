Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma quadrilha de estelionatários foi presa pela Polícia Militar nesta quarta-feira, 6, nas cidades de Joaquim Távora e Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro paranaense.

A Equipe Local de Inteligência estava em diligências sobre suspeitos da prática de estelionato na cidade de Ibaiti/PR, ocorrido na terça-feira (5). Os policiais localizaram um dos veículos suspeitos na em Joaquim Távora, sendo iniciada a abordagem de dois homens, de 57 e 66 anos. Em buscas no veículo, foram encontrados diversos objetos utilizados para os golpes, como promissórias, documentos de consultoria financeira referente a créditos, cartões, comprovantes de depósitos, e em revista pessoal a um dos abordados foi encontrado um celular, mais R$1.300,00, e com o segundo abordado a quantia de R$3.500,00.

Após questionamento sobre o crime em Ibaiti, os suspeitos admitiram a prática, juntamente com outras suas pessoas, sendo um deles o próprio filho. Os abordados foram presos e encaminhados com o material apreendido a 35ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Joaquim Távora.

Na mesma data, em continuidade às diligências, a equipe recebeu informações de que os outros suspeitos estavam em Wenceslau Braz com um veículo, que foi localizado estacionado em frente ao fórum a cidade e, de acordo com imagens, dois homens ocupavam o carro. Os policiais montaram um ponto de observação para abordar os suspeitos, e pouco tempo depois um homem foi até o veículo, sendo abordado. O mesmo informou que os demais suspeitos estavam em um veículo na avenida Athaide Ferreira dos Santos, na Vila Santa Madalena.

Os ocupantes, de 20 e 40 anos, foram identificados e abordados. Em revista pessoal foi encontrado com um deles R$ 387,00 e um celular, já com o comparsa R$ 2.070,00, outro celular, quatro talões de vale e um bloco de notas. No veículo foram localizadas algumas bijuterias, que de acordo com informações, trata-se de objeto usado nos golpes.

A Polícia Civil investiga o caso.