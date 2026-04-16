Na tarde desta quinta-feira (16/04), equipe da Polícia Civil da Delegacia de Santo Antônio da Platina, após recebimento de denúncias de tráfico de drogas, realizou busca domiciliar em uma residência na Vila Santa Terezinha.

No local os policiais civis apreenderam oito tabletes de maconha, pesando o total de 6,985 quilos e também um tablete de crack, pesando 1,040 quilo.

O morador, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e em seguida encaminhado à Cadeia Pública.

O suspeito possui outras passagens por tráfico de drogas e violência doméstica.