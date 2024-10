Na manhã desta segunda-feira (28), a Polícia Civil realizou operação de busca domiciliar em uma academia de musculação localizada na região central de Santo Antônio da Platina/PR. A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de medicamentos anabolizantes que eram armazenados ilegalmente e destinados à venda e aplicação no local.

Durante a operação, foram encontrados diversos tipos de anabolizantes, como Winstrol (Stanozolol), Anavar (Oxandrolona), Nandrolona, Dianabol, Trembolona e outros compostos com testosterona.

Além desses, seringas, agulhas e outros medicamentos, como tadalafila, foram localizados em um armário nos fundos do estabelecimento, configurando a prática ilegal.

A proprietária do local, uma mulher de 24 anos, foi presa em flagrante. Ela responderá pelo crime previsto no artigo 273, §1º, do Código Penal, que estabelece uma pena de reclusão de 10 a 15 anos para a fabricação, importação, venda ou fornecimento de produtos sem registro sanitário.

De acordo com o delegado Rafael Guimarães, responsável pela operação, o mandado de busca foi expedido após a Polícia Civil receber diversas denúncias, incluindo informações anônimas via Disque 181.

As denúncias apontavam que a academia estaria realizando atividades ilegais de venda e aplicação de anabolizantes há vários anos. Segundo os relatos, um professor da academia também estaria envolvido no comércio e aplicação das substâncias, porém ele não estava presente no momento da operação.

A proprietária foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina local, onde permanecerá à disposição da Justiça. O delegado alertou sobre os riscos significativos à saúde associados ao uso indiscriminado desses hormônios para aumento rápido de massa muscular, sobretudo quando os medicamentos são de origem desconhecida e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele ressaltou que, geralmente, a prática criminosa é realizada por profissionais da área de saúde ou fitness, que deveriam priorizar a segurança dos clientes.