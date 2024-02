Na tarde de segunda-feira (5), uma ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil tinha como objetivo a apreensão de um adolescente de 16 anos em Santo Antônio da Platina. O jovem é suspeito de participar de uma tentativa de roubo com emprego de arma de fogo em uma residência do bairro Riviera Park no dia 31 de janeiro.

O mandado de busca domiciliar foi autorizado pelo juízo da Vara Criminal após investigação que apontou o adolescente como um dos envolvidos no crime. Na ocasião, três indivíduos armados tentaram render um morador que chegava em casa, mas não obtiveram êxito e fugiram do local.

Durante a busca na residência do adolescente, o cão farejador da PM encontrou 30 buchas de cocaína pesando 31 gramas no total, além de sacos plásticos para embalar a droga e objetos relacionados ao roubo investigado.

O adolescente responde a procedimento infracional perante a Vara da Infância e da Juventude de Santo Antônio da Platina.