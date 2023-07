Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada desta sábado, 22 de julho, por volta das 4h40, um trágico acidente abalou as cidades de Ribeirão do Pinhal e Abatiá, mobilizando diversos serviços de emergência. O sinistro ocorreu no Km 01 da PR 436, nas proximidades da entrada da cidade de Ribeirao do Pinhal, e envolveu dois veículos, um Automóvel GM CELTA 4P, de cor prata, e um VW GOL 1.0 também na cor prata.

Segundo informações fornecidas pelas autoridades presentes no local, o acidente resultou em quatro vítimas fatais, sendo duas jovens residentes na cidade de Abatia e outras duas da cidade de Ribeirão do Pinhal. Infelizmente, no momento da colisão, as duas ocupantes do veículo GM CELTA, ambas moradoras da cidade de Abatiá, não resistiram aos ferimentos e perderam suas vidas. Além disso, um dos ocupantes do veículo VW GOL veio a falecer imediatamente após o impacto, e posteriormente, um outro ocupante do mesmo veículo não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito.

As vítimas foram identificadas como Caio F. M. B., 30, o condutor do veículo VW GOL, Maicon L. O., 27, além das jovens Tatiane P. e Letícia E., que estavam no veículo GM CELTA.

O acidente gerou grande comoção nas duas comunidades envolvidas, e as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Militar atuaram prontamente para prestar socorro às vítimas e controlar o trânsito no local.

As causas exatas do acidente ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes, e é fundamental aguardar os resultados das análises para entender as circunstâncias que levaram a essa tragédia.

A comunidade local está enlutada e presta solidariedade às famílias das vítimas nesse momento de imensa dor. É essencial reforçar a importância da prudência ao volante e o cumprimento das leis de trânsito como medidas cruciais para prevenir acidentes desta natureza.

À medida que mais informações surgirem sobre o acidente, estaremos mantendo o público informado sobre os desenvolvimentos dessa triste ocorrência.