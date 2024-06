Um tombamento envolvendo uma carreta na PR-431, no km 52+800, próximo ao município de Jacarezinho/PR, deixou um ferido na madrugada de sábado (1º). O fato ocorreu por volta das 2h30.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor da carreta, de 51 anos, perdeu o controle da direção e tombou o veículo às margens da pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital de Jacarezinho com ferimentos leves.

A PRE informou que a pista no local do acidente é simples, com curva e faixa dupla contínua. As causas do tombamento estão sendo investigadas.