Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na sexta-feira (2), por volta das 16h, ocorreu um acidente do tipo tombamento na PR-092, no município de Santo Antônio da Platina/PR. O veículo envolvido era um caminhão Iveco, com placas de Santa Rita do Araguaia-GO. O caminhão estava acoplado a dois semi-reboques, e transportava uma carga de óleo vegetal.

O condutor do veículo, de 53 anos, foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Saúde de Santo Antônio da Platina. Segundo informações, seu estado de saúde era estável, mas precisas de cuidados médicos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu em um trecho onde a ultrapassagem é proibida. O veículo trafegava no sentido decrescente da rodovia, com velocidade de aproximadamente 80 km/h, quando tombou na margem esquerda da rodovia, próximo ao quilômetro 349 + 900m. As condições climáticas no momento do acidente eram de tempo bom.

Após o acidente, foi realizado o teste do etilômetro no condutor do veículo. O resultado foi negativo para a presença de álcool no organismo, indicando que o motorista não estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

As autoridades estão investigando as circunstâncias que levaram ao tombamento do veículo. A remoção do caminhão e a limpeza da via foram realizadas para restabelecer a normalidade no tráfego da região.