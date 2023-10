Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um tornado passou por São José da Boa Vista, no Norte do Paraná, neste sábado (28). De acordo com o Simepar, os ventos podem ter atingido a velocidade de 218 km/h.

Simepar disse que o fenômeno ocorreu entre 14h e 15h. Ele atingiu a área rural e possivelmente seguiu para área rural de Sengés, no Paraná, até entrar no estado de São Paulo.

O fenômeno causou estragos principalmente na área rural da cidade.

Ele foi classificado entre F1 e F2, de acordo com a escala Fujita. Conforme o Simepar, os ventos de F1 variam entre 138 a 178 km/h. O F2 tem velocidade de 179 a 218 km/h.

Tornados, ainda conforme o Simepar, são raros e imprevisíveis. A baixa pressão na nuvem de tempestade faz com que o ar suba de forma rotativa.

Confira o registro do tornado em São José: