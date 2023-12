O presidente da Câmara de Vereadores de Santana do Itararé/PR, José Valmir dos Santos, o Coquinho, está internado em estado grave depois de se envolver em uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (9).

Segundo as informações apuradas até o momento, a PM foi acionada com a informação de uma discussão com arma de fogo. No local os policiais se depararam com o vereador, com arma em punho.

A discussão seria com um familiar que supostamente o teria ameaçado anteriormente. Ao ser abordado pela PM, porém, Coquinho teria feito um disparo contra os policiais, que revidaram.

As primeiras informações são de que o vereador teria sido atingido por três tiros. O Samu foi acionado e Coquinho foi encaminhado para a Santa Casa de Jacarezinho em estado grave.

Maiores informações a qualquer momento.