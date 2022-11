Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Guaratuba, no Litoral do Paraná, Roberto Justus, é uma das vítimas atingidas pelo deslizamento de terra no quilômetro 669 da BR-376. Já em segurança, ele fez uma live nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (28), e contou que o carro que aparece virado em fotos é o mesmo que ele e o motorista identificado como Claudio estavam. A transmissão foi feita de um posto de combustíveis em Garuva, no Norte de Santa Catarina.

“Uma coisa horrorosa, a montanha veio abaixo e nos carregou para cima dos outros carros. Só estamos vivos por um livramento de Deus”, diz.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, o incidente aconteceu no quilômetro 669 e pistas estão fechadas em ambos os sentidos da rodovia. Por volta das 21h20, bloqueios eram realizados nos pedágios de São José dos Pinhais e Garuva.

Justus descreve na live que precisou quebrar o vidro do carro para fugir. “Estamos em choque e só conseguimos pensar nas pessoas que ficaram lá. Quando o carro virou, quebramos o vidro e um funcionário da Arteris nos trouxe para cá”, explica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não confirma o número de pessoas atingidas pelo deslizamento.