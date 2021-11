Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 14 horas deste sábado (6), equipes da Polícia Militar receberam informações anônimas de que em uma chácara situada às margens da PR-092, um indivíduo conhecido pelo apelido de “MK” e mais alguns comparsas estariam armazenando grande quantidade de armas e drogas dentro da sua residência.

O efetivo da PM foi deslocado até o endereço a fim de averiguar a veracidade das informações recebidas e, no local, ao aproximar-se da residência os policiais sentiram um forte odor de maconha no interior do imóvel. Já em frente a casa, as guarnições foram recebidas por um homem de 64 anos, que permitiu a entrada dos policiais na residência.

No imóvel havia dois rapazes, de 21 e 18 anos, os quais estavam no lado de fora da casa, e, ao perceberem a presença policial, tentaram se evadir, porém foram capturados logo em seguida.

Realizada buscas no interior da residência, em dois dos quartos foi encontrada grande quantidade de drogas sendo 2,512 kg de maconha; 470 gramas de crack; 350 gramas de pasta base; 152 gramas de cocaína; 63 pinos prontos para comercialização de cocaína; uma carabina WCF-44 winchester e um carregador de uma pistola 9mm com 14 munições intactas.

Diante da situação, os suspeitos receberam voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas, diante do fundado receio de fuga por parte dos detidos.

Em continuidade às diligências foi acionado a equipe do canil para que fosse procedida buscas no entorno do terreno. Após concluídas as buscas, nada mais foi encontrado, sendo todo o material recolhido encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.