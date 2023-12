O reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fábio Antonio Néia Martini, visitou nesta terça-feira, 19 de dezembro, as instalações da nova Clínica de Fisioterapia da Instituição. Com objetivo acompanhar o andamento das obras, que devem ser concluídas em março de 2024, a visita foi realizada juntamente com os diretores do Campus de Jacarezinho (CJ), Luiz Fernando Kazmierczak, e do Centro de Ciências da Saúde (CCS), Fabrício José Jassi.

Para o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, é uma grande alegria poder ver o avanço das obras. “Temos acompanhado de perto a execução da nossa clínica e é muito animador observar o desenvolvimento dessa construção e o sonho tomando forma, tornando-se realidade. Uma clínica com essa proporção traz para a UENP perspectiva de muitas novas possibilidades que irão aprimorar não apenas a formação dos nossos estudantes, mas também a atuação da Universidade na região”, acentua.

Segundo o pró-reitor de Planejamento e Avaliação Institucional da UENP, Felipe Scala Frâncica, diversas estruturas da clínica já estão concluídas ou em fase de conclusão. “A estrutura da piscina da hidroterapia já está concluída. Foi uma parte importante da obra que conseguiu ser superada. Já concluímos também as estruturas, coberturas e instalações hidráulicas. Em fase de conclusão, temos ainda a parte de pisos e revestimentos e as instalações elétricas. Posteriormente, faremos também a instalação de divisórias”, acrescenta.

Felipe conta que, nos próximos meses, a obra entrará na fase de instalações especiais, que incluem a acessibilidade do prédio, instalação de gases, motores, aquecimento da piscina e outros. Depois, a obra segue para a parte de acabamentos e pinturas. “A construção da clínica tem ocorrido dentro da normalidade contratual. O prazo de execução vigente é março de 2024. Então, se não houver nenhuma prorrogação, nós devemos concluí-la no primeiro trimestre, com previsão de inauguração para o segundo trimestre de 2024”,conclui. O atual percentual de conclusão é de 68%.

O diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak, falou sobre a nova clínica. “É uma obra grandiosa para a nossa região, que vai atender não só a população de Jacarezinho, mas de toda a Regional de Saúde. Além disso, é um marco para o curso de Fisioterapia. Tenho certeza de que trará uma excelente formação para os alunos, aliado com o atendimento à população”, frisou.

O diretor do CCS, Fabrício José Jassi, comenta que os professores do curso de Fisioterapia, bem como os pacientes, estão otimistas com o término da obra. “Estamos bastante ansiosos para inaugurar a obra e iniciar os estágios e os atendimentos à população no novo espaço. A clínica será bem maior, com espaços modernos para atender a diferentes áreas da Fisioterapia, como cardiologia e pneumologia, além de um setor de neuropediatria, que não temos na clínica atual”, explica.

Para Jassi, a nova clínica não representa apenas um novo espaço, mas uma ampliação expressiva do número de atendimentos de Fisioterapia. “É uma clínica que vai proporcionar triplicar os atendimentos. Atualmente, nós realizamos atendimentos em três dias na semana, das 8h às 23h. Com um espaço maior, será possível aumentar essa atuação. A ideia é que, iniciando os atendimentos, possamos virar um centro de reabilitação no Norte do Paraná”, projeta Fabrício.

A nova Clínica de Fisioterapia da UENP fica localizada ao lado da Clínica de Odontologia da UENP, no prolongamento da Avenida Pedro Coelho Miranda, s/n, Jardim Panorama, em Jacarezinho. Além dos espaços citados, as novas instalações contam com sala de recepção e espera, espaços administrativos, sanitários acessíveis, vestiários e salas de avaliação, além de ambientes especializados nas áreas de neurologia, gerontologia e ortopedia.