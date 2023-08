Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma nova frente fria chega no final de semana e deve provocar chuvas em todas as regiões do Paraná, com risco de temporal. A previsão é que a chuva forte comece no sábado (2).

Segundo o Clima Tempo, na sexta-feira (1º) a chuva fica concentrada de forma isolada no litoral paranaense. A chuva deve atingir a região oeste, com mais intensidade no sudoeste do estado.

O temporal de sábado vem acompanhado de descargas elétricas e ventos fortes. As regiões oeste e sul serão as mais afetadas.