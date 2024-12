O Paraná sofre com a passagem de uma frente fria, inclusive, regiões do estado estão sendo atingidas por fortes chuvas. No entanto, uma nova frente fria acompanhada de temporais já tem data para chegar ao Paraná.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a nova frente fria deve atingir o estado a partir de sexta-feira (6) e deve se estender por todo o fim de semana. Todas as regiões do estado devem sofrer com chuvas. Veja as previsões abaixo!

Sexta-feira (6):

Chuvas começam a atingir o Paraná na sexta-feira (6) (Foto: reprodução / Simepar)

Sábado (7):

Temporais devem se estender pelo fim de semana (Foto: reprodução / Simepar)

No domingo (8), as temperaturas não serão baixas (Foto: reprodução / Simepar)

Frente Fria e chuvas continuam atingindo o Paraná ainda nesta semana:

Conforme o ClimaTempo, o sol não deve dar as caras nesta terça-feira (3). Contudo, as temperaturas continuam altas, mesmo com uma queda provocada pelo deslocamento dessa frente fria.

Em Curitiba, litoral e na região de Guarapuava as máximas podem bater os 28ºC, segundo a previsão do instituto. Além disso, entre esta segunda e a quarta-feira (4), o acumulado de chuva deve passar dos 100 milímetros, com possibilidade de queda de granizo.

Já nos demais estados, a frente fria não vai derrubar as temperaturas, mantendo o tempo abafado e os riscos de temporais.

Regiões em risco de temporais no Paraná

De acordo com o ClimaTempo, cidades como Ponta Grossa, Paranavaí e Londrina, serão as mais atingidas pelas tempestades nesta terça-feira (3). A chuva deve cair durante todo o dia nessas áreas do estado.