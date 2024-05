Uma nova frente fria se aproxima do Paraná e pode causar chuvas mais intensas e tempestades em várias regiões. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta nova onda de baixas temperaturas deve atingir o estado na próxima sexta-feira (17) e provocar um final de semana marcado por alto volume de chuvas.

“Na quinta as temperaturas voltam a subir, com chuva localizada […]Já na sexta-feira (17) uma nova frente fria, desta vez de maneira mais organizada, avança pelo Paraná e pode causar chuvas mais intensas. O sábado (18) deve ser chuvoso em várias regiões e não está descartado o risco de tempestades”, comentou o meteorologista Samuel Braun.

As chuvas devem atingir todas as regiões do Paraná e causar a queda de temperatura. Em Curitiba, a máxima no domingo (19) não deve passar dos 16ºC. Em cidades do oeste e sudoeste, as temperaturas não passam dos 20ºC no sábado (18), como Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco.

Paraná pode ter geada antes de frente fria

Antes da chegada da frente fria com chuva, algumas regiões do estado já enfrentam baixas temperaturas. Nesta terça-feira (14), uma mudança climática fez os termômetros despencarem em cidades da região leste do Paraná. Para esta quarta-feira (15) existe a possibilidade de geada.

“Ainda seguiremos com a presença de muitas nuvens. Chuviscos não estão descartados no leste do Paraná. Entre oeste, sudoeste e sul do estado, o céu fica mais claro, com poucas nuvens, e em função da atuação desse ar mais frio, as temperaturas ficam abaixo dos 10ºC. No sul do estado, Palmas e General Carneiro, há pequena chance de ocorrência de geada, de baixa intensidade, em razão das mínimas em torno de 5ºC”, completou o meteorologista.

Confira a previsão completa no site do Simepar.