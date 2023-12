Uma nova frente fria que se desloca do oceano e se aproxima do Paraná deve trazer temporais ao estado já a partir deste sábado (2), principalmente para cidades das regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste. A chuva que atinge o Rio Grande do Sul deve chegar ao Paraná com mais força no domingo (3), a instabilidade volta a predominar e deve se manter até o final da próxima semana.

Com os riscos de tempestades, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo, para todo o Paraná que vai até esta segunda-feira (4), às 21h. Segundo o comunicado, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, e queda de granizo.

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos para todos os 399 municípios do Paraná.